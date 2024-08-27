Tesla Model Y Juniper 2025 года получит крупные изменения дизайна и повышенный запас хода

Известный под внутренним кодовым именем «Project Juniper» электромобиль Tesla Model Y должен появиться в продаже в следующем году. Как обычно бывает в таких случаях, тестовые прототипы появляются на дорогах общего пользования. Такой случай произошёл в Калифорнии, где Model Y в замаскированном виде заметили во время тестирования рулевого управления.

Tesla Model Y Juniper был плотно закрыт сзади, из чего можно сделать вывод, что основные изменения в дизайне сосредоточены именно там. Ранее появлялись фотографии со светодиодной полосой через багажник с логотипом производителя на ней, а также изображения интерьера.

Автомобиль двигался на скорости около 112 км/ч, маневрируя в своей полосе движения. Из этого сделали вывод о тестировании рулевого управления.

Производитель пока официально не объявлял о выпуске новой модели, хотя было сказано, что это произойдёт не в ближайшее время. Это может случиться в конце нынешнего года или в начале следующего. Ранее появившиеся фотографии указывали на значительное изменение в дизайне передней части, соответствующее изменениям последней версии Model 3.

Главные изменения могут быть сосредоточены под капотом, в том числе увеличение запаса хода.