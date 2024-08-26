Эти проблемы возникают на фоне планов Илона Маска по запуску роботакси.

Владельцы автомобилей Tesla столкнулись с новой проблемой: их машины иногда проезжают на красный свет. Это происходит из-за ошибок в последней версии программного обеспечения для автономного вождения.

Один из водителей поделился своим опытом на форуме Reddit, говоря, что ему почти удалось избежать аварии, благодаря своей бдительности. Другой пользователь также признался, что сталкивался с подобной ситуацией несколько раз, что подорвало его доверие к технологии.

На YouTube появилось видео, где видно, как автомобиль Tesla пытается проехать на красный свет в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. Водитель в ужасе кричит, пытаясь остановить машину.

Эти инциденты вызвали особую тревогу, так как Tesla уже находится под пристальным вниманием федеральных органов. Компания расследуется в связи с авариями, связанными с её программным обеспечением, некоторые из которых привели к трагическим последствиям.

Tesla также подверглась критике за недостаточные меры по устранению этих проблем и за преувеличение возможностей своих автомобилей.

Эти события происходят на фоне амбициозных планов Илона Маска по созданию сети роботакси. Однако и эта инициатива столкнулась с рядом проблем, включая аварии, сбои в работе и критику со стороны пешеходов.

Таким образом, владельцам Tesla и всем, кто следит за развитием автономных транспортных средств, стоит оставаться настороже и следить за дальнейшими обновлениями от компании.