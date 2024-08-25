Эксперты предполагают, что такое количество деревьев может поглотить до 13 000 тонн CO2 из атмосферы, что эквивалентно среднегодовым выбросам CO2 около 2800 автомобилей.

Tesla вырубила свыше 500 000 деревьев для возведения своего завода на окраине Берлина, что вызвало глубокую обеспокоенность среди экологов. Строительство предприятия стартовало в 2020 году, и уже в 2021 году с конвейера сошел первый автомобиль. Для подготовки площадки под этот проект компании пришлось расчистить значительные участки леса, что продолжалось на протяжении трех лет.

Согласно данным британского новостного агентства Guardian, с марта 2020 года по май 2023 года было вырублено 813 акров леса, в результате чего мир потерял около полумиллиона деревьев. Эксперты отмечают, что это число деревьев могло поглотить до 13 000 тонн CO2 из атмосферы, что соответствует среднегодовым выбросам около 2800 автомобилей.

Министерство охраны окружающей среды земли Бранденбург одобрило планы по удвоению производственной мощности завода до миллиона автомобилей в год, что лишь обострило существующие споры. На данном объекте зафиксированы десятки экологических инцидентов: утечки и разливы дизельного топлива, краски и алюминия вызывают серьезную тревогу.

Компания Tesla, признавая факты происшествий, настойчиво утверждает, что окружающей среде не был причинён никакой вред и что при необходимости были предприняты соответствующие меры.

Расширение завода в Европе стало предметом бурных дебатов на протяжении последних нескольких месяцев. Экологи, выступающие против проекта, организовали множество акций протеста, включая сидячие забастовки в стратегически важных зонах леса. В мае их активность достигла пика, когда они штурмовали завод, выражая свое недовольство. Глава компании Илон Маск, не склоняясь к дипломатии, не постеснялся в своих оценках и охарактеризовал протестующих как «либо самых глупых экотеррористов на Земле, либо марионеток тех, кто не преследует благих экологических целей».