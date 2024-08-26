Чип Xiaomi будет выпускаться на техпроцессе TSMC N4P

Была информация о том, что компания Xiaomi занимается разработкой собственного мобильного процессора. От проекта якобы отказались из-за его высокой стоимости. Очередной слух утверждает, что чип всё же будет анонсирован в первой половине 2025 года. Его производительность должна быть на уровне Snapdragon 8 Gen 1. Производиться он будет по техпроцессу TSMC 4 нм.

Инсайдер @heyitsyogesh не сообщил названия процессора, но поделился некоторыми сведениями. Техпроцесс N4P означает отставание на одно поколение от чипов Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. Такой выбор может снизить себестоимость производства для Xiaomi. Вероятно, чип будет выпускаться в ограниченных количествах, поэтому для Xiaomi нет смысла задействовать самые передовые техпроцессы.

Хотя техпроцесс TSMC N4P уже не самый передовой, до устаревшего ему тоже далеко. На нём выпускаются нынешние флагманские чипы Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300. Это означает высокий уровень производительности и энергоэффективности будущего чипа Xiaomi. Будет использоваться модем 5G производства Unisoc.

Ранее сообщалось, что Snapdragon 8 Gen 4 подорожает по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. К тому же Qualcomm может взимать дополнительную плату за использование своих модемов. Это заставляет производителей мобильных устройств искать другие варианты, в том числе разрабатывать процессоры самостоятельно.