Устройство получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и спрятанную под экран «фронталку».

Китайская компания Xiaomi может опередить Apple в гонке по выпуску первого в линейке смартфона без кнопок. По данным источников, уже в начале следующего года Xiaomi представит прототип такого устройства, названный Project Zhuque.

Если верить слухам, смартфон получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и фронтальную камеру, спрятанную под экраном. Последняя, как утверждается, будет качественнее, чем у аналогичных решений от Samsung и ZTE.

Как именно Xiaomi планирует реализовать управление без кнопок — пока неизвестно. Вероятно, компания сможет реализовать управление с помощью тандема из различных сенсоров и жестов, чтобы заменить кнопку питания, регулятор громкости и другие элементы.

Слухи о том, что Apple работает над iPhone без кнопок и разъёмов, ходят уже не первый год. Однако, по словам источников, компания столкнулась с трудностями при замене механических кнопок на сенсорные. Тем не менее, iPhone 16, скорее всего, получит новые элементы управления, но не избавится от старых.

Таким образом, Xiaomi имеет все шансы первой выпустить на рынок смартфон с большим экраном, лишённым рамок, вырезов и кнопок.