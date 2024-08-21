Южнокорейские сборщики компьютеров начинают давать предпочтение чипам AMD

Пострадавшая от проблем со стабильностью работы своих процессоров компания Intel продолжает нести убытки из-за этого. Южнокорейская платформа Danwana приводит статистику, согласно которой продажи процессоров Intel в этой стране резко упали. Доля рынка у Intel теперь составляет всего 45%, потеряв свыше 10% за несколько месяцев. Теперь покупатели отдают предпочтение процессорам AMD.

Виноваты в первую очередь проблемы со стабильностью работы процессоров Intel 13-го и 14-го поколений. Результатом стало лидерство компании AMD, доля процессоров которой превышает 50%. Растёт спрос на материнские платы и процессоры с разъёмом AM5.

При этом у AMD тоже есть проблемы с продажами недавно анонсированных процессоров линейки Ryzen 9000. В Южной Корее и по всему миру эти процессоры продаются крайне неважно. Всего через несколько дней после появления на прилавках AMD пришлось снижать цену на флагманскую модель Ryzen 9 9900X на 8% из-за крайне слабого спроса.

Остаётся надеяться, что выходящие в октябре процессоры Intel Arrow Lake-S помогут вернуть доверие потребителей. AMD же рассчитывает на линейку процессоров Ryzen 9000X3D, которые должны отлично проявлять себя в видеоиграх.