Intel Core Ultra 9 285K "Arrow Lake" набрал 3 450 баллов в одноядерном и 23 024 балла в многоядерном тестах Geekbench 6

Недавно в базе данных бенчмарка Geekbench 6 были представлены результаты тестов свежего флагманского чипа от компании Intel — Core Ultra 9 285K, основанного на архитектуре Arrow Lake-S. Для тестирования Core Ultra 9 285K использовалась материнская плата ASUS ROG STRIX Z890-A Gaming WIFI в паре с 64 ГБ ОЗУ DDR5-6400.

Во время тестирования чип достиг достаточно высокой тактовой частоты в 5 700 МГц. Результаты одноядерного теста показали, что новый Core Ultra 9 285K сумел набрать 3 450 баллов, что на 12 % превышает показатели чипа предыдущего поколения, Core i9-14900K, который набрал 3 088 баллов. При этом новый процессор оказался на 4 % быстрее Ryzen 9 9950X, который набрал 3 359 баллов.

Кроме этого, в многоядерном тесте новинка продемонстрировала ещё более впечатляющие результаты, набрав 23 024 балла. Core Ultra 9 285K сумел опередить Ryzen 9 9950X, набравший 20 550 баллов, на весомые 14 %. Это подтверждает высокую производительность нового процессора, который, согласно последней информации, должен выйти на рынок уже 10 октября 2024 года.