Продолжают появляться утечки информации относительно линейки Samsung Galaxy S25

До появления в продаже флагманских смартфонов Samsung очередного поколения остаётся не менее пяти месяцев. Это не останавливает поток утечек сведений о них, особенно о наиболее дорогой модели Ultra. Недавно появилась очередная новость об этом устройстве, которая касается его размеров.

Инсайдер Ice Universe в Twitter утверждает, что аппарат может немного подрасти, и вместе с этим вырастет размер экрана. Макет показывает, что устройство будет выше и шире по сравнению с моделью Ultra нынешнего года.

Предположительно, ширина в следующем году составит 77,6 мм против 79 мм в этом году. Несмотря на уменьшение ширины, экран может вырасти на 0,7 мм за счёт уменьшения рамок вокруг.

Дизайн устройства может немного измениться. Углы станут скруглёнными по сравнению с углами нынешнего аппарата, из-за чего его будет комфортнее держать в руках. Камеры могут получить новые сенсоры и объективы. Также этот аппарат может стать самым тонким со времён выпуска Galaxy Note 20 Ultra.

Не исключено, что объём оперативной памяти будет равен 16 ГБ, что в последний раз было во времена Galaxy S20 Ultra и S21 Ultra. Также вероятно использование процессора Samsung Exynos 2500.

Уже появлялись слухи о том, что устройство будет переименовано в Galaxy S25 Note, но пока это не подтверждено.