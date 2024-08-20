Samsung Galaxy A06 становится официальным устройством, чтобы взять штурмом рынок начального уровня

Семейство Galaxy A от Samsung пополняется новой моделью, которая обещает стать хитом в начальном диапазоне. Мы говорим о новом Samsung Galaxy A06, телефоне с широкими возможностями по очень привлекательной цене.

Прежде чем мы продолжим, отметим, что Samsung Galaxy A06 только что был представлен во Вьетнаме, поэтому мы не знаем, будет ли он запущен в Европе. Хотя, учитывая то, как хорошо идут дела у Samsung в семействе Galaxy A, было бы странно, если бы эта модель не попала в Европу.

А учитывая цену Samsung Galaxy A06, которая начинается от €115 за базовую модель и €135 за модель с 6 Гб оперативной памяти, это идеальное устройство, если вы ищете телефон по хорошей цене.

Для такого недорогого телефона он обладает весьма интересными характеристиками. Например, у него есть разъем 3,5 мм и привлекательный дизайн. Кроме того, у него есть мультимедийная часть, которая не разочаровывает для такой недорогой модели.

Для этих целей дисплей Samsung Galaxy A06 состоит из 6,7-дюймовой ЖК-панели с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Это очень привлекательные показатели для телефона начального уровня.

Что касается аппаратной части, то Samsung Galaxy A06 оснащен процессором Helio G85 от MediaTek, а также двумя версиями с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Не могли мы забыть и о камере Samsung Galaxy A06, в основном модуле которой находятся два сенсора - основной на 50 МП и второй макросенсор на 2 МП. Что касается фронтальной камеры, то она имеет разрешение 8 МП.

В завершение мы получаем аккумулятор емкостью 5 000 мАч и быструю зарядку на 25 Вт. Как мы уже сказали, на данный момент Samsung Galaxy A06 был представлен во Вьетнаме, но мы надеемся, что вскоре будет объявлено о глобальном запуске. А пока вот официальные цены: