AMD представила новую версию драйвера Adrenalin 24.8.1, которая оптимизирует производительность в нескольких популярных играх. Обновление включает поддержку новых технологий, таких как Anti-Lag 2, для уменьшения задержки и повышения качества игрового процесса.

Компания AMD выпустила свежую версию WHQL-драйвера Adrenalin 24.8.1, которая направлена на улучшение работы видеокарт в ряде популярных игр. Обновление поддерживает такие проекты, как «Black Myth: Wukong», «Star Wars: Desperados», «Star Strike» и «Call of Duty: Black Ops 6». Это обновление призвано обеспечить пользователям более плавный игровой процесс и повысить общую производительность их систем.

В новой версии драйвера AMD добавлены оптимизации для нескольких ожидаемых игр, что делает его особенно привлекательным для геймеров. Например, поддержка «Black Myth: Wukong» и «Star Wars: Desperados» позволит игрокам ощутить улучшение графики и производительности. Также стоит отметить, что драйвер включает поддержку бета-версии 24.10.37.01, которая дополнительно оптимизирует «Final Fantasy XVI».

Одной из ключевых особенностей обновления является внедрение технологии AMD Radeon Anti-Lag 2 в игру «Ghost of Tsushima Guided Edition». Эта функция позволяет пользователям значительно сократить задержку и повысить частоту кадров, что особенно важно для динамичных игр. По информации AMD, активация FSR3 вместе с Anti-Lag 2 на видеокарте RX 7800 XT может уменьшить задержку до 28% при разрешении 4K с высоким качеством графики.

Кроме того, новая версия драйвера расширяет поддержку технологии HYPR-Tune, которая теперь включает такие игры, как «Call of Duty: Modern Warfare III» и «Marvel's Spider-Man: Remastered». Эта функция позволяет автоматически настраивать параметры FSR 3, что делает игровой процесс более оптимизированным и комфортным. HYPR-Tune также обеспечивает поддержку HYPR-RX, что позволяет реализовывать внутриигровые технологии, такие как AMD FidelityFX, улучшая визуальные эффекты и общую производительность.

Обновление драйвера Adrenalin 24.8.1 доступно для загрузки на официальном сайте AMD.