Издание «Globes» сообщает, что компания ARM разрабатывает графический ускоритель, который будет конкурировать с Nvidia и Intel.

Британская компания ARM, известная своими энергоэффективными процессорами для мобильных устройств, намерена расширить свое влияние на рынок дискретных графических процессоров (GPU). Данная новость всколыхнула индустрию, ведь ARM может стать серьезным конкурентом для таких гигантов, как NVIDIA, Intel и AMD.

Надежные источники из Израиля сообщают, что ARM собрала новую команду из 100 специалистов в области разработки чипов и программного обеспечения. Их цель - создать дискретный GPU, способный конкурировать на рынке игровых технологий и, потенциально, в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

До сих пор ARM концентрировалась на мобильном сегменте, разрабатывая энергоэффективные решения для смартфонов и планшетов. Их технологии лежат в основе процессоров Apple M-серии и Qualcomm Snapdragon. Выход британской компании на рынок дискретных GPU означает не просто расширение ассортимента, а полноценную смену парадигмы.

Индустрия искусственного интеллекта в настоящее время - это золотая жила, которую NVIDIA почти полностью захватила с помощью своих флагманских GPU A100 и H100. Неудивительно, что другие технологические гиганты стремятся получить свою долю этого прибыльного пирога. ARM, с ее богатым опытом в создании энергоэффективных архитектур, может предложить уникальное решение для центров обработки данных и систем ИИ.

Графический процессор Immortalis от Arm предлагает аппаратную трассировку лучей и более высокую эффективность по сравнению с другими мобильными конкурентами, утверждает компания Arm.

Однако путь ARM не будет легким. Компании предстоит не только разработать мощный GPU, способный конкурировать с существующими решениями, но и создать экосистему для разработчиков. Это включает в себя инструменты, библиотеки и поддержку популярных фреймворков для машинного обучения и компьютерной графики.

Интересно, что ARM может пойти по пути NVIDIA, начав с игрового рынка и постепенно адаптируя свои технологии для задач ИИ. Такая стратегия позволит компании отработать технологии на менее требовательном рынке, прежде чем бросать вызов лидерам индустрии ИИ.

Выход ARM на рынок дискретных GPU может также ускорить переход персональных компьютеров на ARM-архитектуру. Уже сейчас мы видим успешные примеры использования ARM-процессоров в ноутбуках, и появление мощных GPU от ARM может стать катализатором для более широкого внедрения этой архитектуры в настольных системах.

Стоит отметить, что информация о новых разработках ARM пока носит характер слухов. Тем не менее, учитывая динамику развития рынка и растущий спрос на энергоэффективные вычислительные решения, такой шаг выглядит логичным для компании, стремящейся расширить свое влияние в мире высоких технологий.

Будущее вычислительной техники стоит на пороге значительных изменений. Появление нового игрока в лице ARM на рынке высокопроизводительных GPU может не только усилить конкуренцию, но и привести к появлению инновационных решений, которые изменят наше представление о возможностях компьютерных систем. Остается только ждать официальных заявлений от ARM и следить за развитием этой интригующей истории.