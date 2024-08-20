Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
ARM разрабатывает дискретный графический процессор для ПК-игр и для искусственного интеллекта
Издание «Globes» сообщает, что компания ARM разрабатывает графический ускоритель, который будет конкурировать с Nvidia и Intel.

Британская компания ARM, известная своими энергоэффективными процессорами для мобильных устройств, намерена расширить свое влияние на рынок дискретных графических процессоров (GPU). Данная новость всколыхнула индустрию, ведь ARM может стать серьезным конкурентом для таких гигантов, как NVIDIA, Intel и AMD.

Надежные источники из Израиля сообщают, что ARM собрала новую команду из 100 специалистов в области разработки чипов и программного обеспечения. Их цель - создать дискретный GPU, способный конкурировать на рынке игровых технологий и, потенциально, в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

До сих пор ARM концентрировалась на мобильном сегменте, разрабатывая энергоэффективные решения для смартфонов и планшетов. Их технологии лежат в основе процессоров Apple M-серии и Qualcomm Snapdragon. Выход британской компании на рынок дискретных GPU означает не просто расширение ассортимента, а полноценную смену парадигмы.

Индустрия искусственного интеллекта в настоящее время - это золотая жила, которую NVIDIA почти полностью захватила с помощью своих флагманских GPU A100 и H100. Неудивительно, что другие технологические гиганты стремятся получить свою долю этого прибыльного пирога. ARM, с ее богатым опытом в создании энергоэффективных архитектур, может предложить уникальное решение для центров обработки данных и систем ИИ.

Графический процессор Immortalis от Arm предлагает аппаратную трассировку лучей и более высокую эффективность по сравнению с другими мобильными конкурентами, утверждает компания Arm.

Однако путь ARM не будет легким. Компании предстоит не только разработать мощный GPU, способный конкурировать с существующими решениями, но и создать экосистему для разработчиков. Это включает в себя инструменты, библиотеки и поддержку популярных фреймворков для машинного обучения и компьютерной графики.

Интересно, что ARM может пойти по пути NVIDIA, начав с игрового рынка и постепенно адаптируя свои технологии для задач ИИ. Такая стратегия позволит компании отработать технологии на менее требовательном рынке, прежде чем бросать вызов лидерам индустрии ИИ.

Выход ARM на рынок дискретных GPU может также ускорить переход персональных компьютеров на ARM-архитектуру. Уже сейчас мы видим успешные примеры использования ARM-процессоров в ноутбуках, и появление мощных GPU от ARM может стать катализатором для более широкого внедрения этой архитектуры в настольных системах.

Стоит отметить, что информация о новых разработках ARM пока носит характер слухов. Тем не менее, учитывая динамику развития рынка и растущий спрос на энергоэффективные вычислительные решения, такой шаг выглядит логичным для компании, стремящейся расширить свое влияние в мире высоких технологий.

Будущее вычислительной техники стоит на пороге значительных изменений. Появление нового игрока в лице ARM на рынке высокопроизводительных GPU может не только усилить конкуренцию, но и привести к появлению инновационных решений, которые изменят наше представление о возможностях компьютерных систем. Остается только ждать официальных заявлений от ARM и следить за развитием этой интригующей истории.

#искусственный интеллект #arm #дискретный графический процессор #дискретная видеокарта
Источник: en.globes.co.il
+
Написать комментарий (0)
Live Science: Ученые запустили аренду биокомпьютера из клеток человеческого мозга
SK Hynix расширит производственные мощности из-за роста цен на SSD корпоративного класса на 80%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
33
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
13
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
15
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
15
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
2
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
В России могут заблокировать не только Youtube, но и Telegram
11
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
10
Associated Press: ВСУ намерены закрепиться в Курской области
2
Core Ultra 9 285K поступит в продажу 10 октября и будет сжигать на 100 Вт больше, чем Core i9-14900K
17
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Власти США выделят 1,6 млрд долларов на расширение производственных мощностей Texas Instruments
+
Половина владельцев Tesla в США снова пересаживаются на авто с двигателем внутреннего сгорания
1
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
В России запустят новое современное высокоэффективное текстильное производство
+
Планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra получат аналогичную Galaxy S24 Ultra зарядку
+
Legal Dive: Nvidia столкнётся с коллективным иском из-за обучения ИИ контентом из YouTube
2
Samsung переходит на литографию High-NA наряду с Intel и тем самым опережает TSMC
+

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
16
"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
15
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
132
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
10
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
22
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
157
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
20
Ален Делон не пьет одеколон - вспоминаем великого актера
49
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
18

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
18:29
она просрала всему чему можно,без исключения
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
18:29
просрала моей уже традиционно
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
18:28
нахер идешь ты.ты отлично знаешь что там в игре туман а не мыло как у тебя.смотрим на руку и она четкая
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Chihonya
18:25
Да победил, победил)))) Я писал, что жду новое поколение карт и выберу то, что адекватнее будет, пофиг красные, или зеленые, хотя куртка думаю опять памяти зажопит, но до того момента, тишка меня норм...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Demiurg666
18:24
Скоро - это когда? Уточните сроки.
Энергомощности Украины упали в два раза от необходимого минимума
Gamandril
18:22
Номерки выставлялись чтобы даже такие тупые могли разобраться о чем речь, а то ты бы сдох пытаясь осилить. Объективность это реальный мир, так что никакого противоречия тут нет как бы ты ни тупил. Про...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Clamwult
18:22
Прикинь, я эту игру(Ghostwire Tokio)в QHD проходил, скрин QHD, DLSS он как раз лучше всего начиная с QHD работает. А натив или нет, это неважно, ДЛСС как раз создан для того чтобы улучшать изображени...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Chihonya
18:21
все ок, ты самый быстрый, надоело спорить)
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Юрий Копнин
18:19
Молодец. Не важно, лучше он других установщиков или хуже. Зато сделал в соответствии со своим видением и получил опыт. И заметьте, наконец-то, без как все в Linux плохо и то ли дело виндоуз. Или я что...
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
Chihonya
18:16
Конечно доступно, ты лучший!) Я играю в нативе, без всяких улучшалок и перделок и мои игры, в основном модешники сталкера с текстурами 8к вывозит на разрешении 2560 на 1440 в 60 кадров в основном, киб...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем