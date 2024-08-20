Программа поиска уязвимостей в приложениях из магазина Google существовала почти 7 лет

В 2017 году компания Google анонсировала новую инициативу под именем «Программа вознаграждений за безопасность Google Play». Разработчики приложений для мобильных устройств на Android и специалисты по информационной безопасности могли получать вознаграждение за обнаружение уязвимостей в популярных приложениях из магазина Play Store. Несмотря на работоспособность этого метода поиска уязвимостей, Google решила закрыть программу в конце августа.

Компания разослала разработчикам программного обеспечения письмо, в котором говорится о завершении действия программы 31 августа. Если отправить отчёт об уязвимости до этой даты, он будет рассмотрен до 15 сентября. Решения о выплате вознаграждений будут приниматься до конца сентября.

В качестве причины компания называет рост уровня безопасности платформы Android и улучшение функциональных возможностей.

Поначалу в программе принимало участие небольшое число разработчиков приложений под Android. $5000 выплачивали за уязвимости удалённого выполнения кода и $1000 за уязвимости с возможностью кражи персональных данных. В 2019 году выплаты за обнаружение таких уязвимостей выросли до $20000 и $3000 соответственно. В рамках программы искали уязвимости в приложениях, которые были установлены из магазина не менее 100 млн раз.