Выход обновления Android 15 ожидается совсем скоро. Но для некоторых телефонов Xiaomi, Redmi и Poco Android 15 станет последним обновлением.

Компания Google скоро выпустит обновление Android 15, и производители уже начали планировать выход новой версии операционной системы. Однако пока это происходит, поддержка старых устройств сокращается.



Четвёртая бета-версия Android 15 уже доступна, а официальная версия с новыми функциями ожидается в конце этого года. Обычно Xiaomi предлагает максимум три обновления Android для своих флагманских телефонов, но последние модели, такие как Xiaomi 14 и 13T, были представлены с обещанием четырёх обновлений ОС.

Кроме того, не только флагманские модели, но и новые телефоны среднего класса, включая серию Redmi Note 13, получат дополнительный год обновлений Android. Однако официального графика обновлений для Android 15 пока нет, и неизвестно, когда новая версия появится на телефонах Xiaomi.



Также стоит отметить, что модели Xiaomi, Redmi и POCO из общего списка EOS больше не будут получать MIUI, HyperOS, Android и обновления безопасности.