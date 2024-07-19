По слухам, бренд работает над серией флагманских телефонов Magic 7, которые будут оснащены дисплеем 1,5K, большой батареей и тремя 50-мегапиксельными камерами

Компания Honor недавно выпустила в Китае серию складных телефонов Honor Magic V3, планшет MagicPad 2 и ноутбук Honor MagicBook Art 14. Сообщается, что в настоящее время бренд работает над серией флагманских телефонов Magic 7. Сегодня источник Digital Chat Station опубликовал сообщение в Weibo, в котором просочились спецификациям стандартного варианта Magic 7, пишет Gizmochina.

Согласно утечке, Honor Magic 7 будет оснащен дисплеем с разрешением 1,5K и большой кремниевой батареей. На задней панели смартфона расположены три 50-мегапиксельные камеры. Он добавил, что устройство тестируется с основной камерой OmniVision OV50H и перископическим телеобъективом Sony IMX882. Устройство использует процессор Snapdragon 8 Gen 4.

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источник изображения: GizmochinaПо слухам компания Qualcomm анонсирует чипсет Snapdragon 8 Gen 4 в октябре этого года. Ожидается, что многие предстоящие флагманы, такие как серия Xiaomi 15, iQOO 12, OnePlus 13, Realme GT 7 Pro будут оснащены чипсетом SoC Snapdragon 8 Gen 4.

источник изображения: GizmochinaНедавняя утечка показала, что один из телефонов серии Magic 7 будет иметь OLED-панель, поставляемую Tandem, чипсет Snapdragon 8 Gen 4, аккумулятор емкостью 6000 мАч+ и 50-мегапиксельную (OV50K, основную) + 50-мегапиксельную (OV50H) + 200-мегапиксельную (Samsung HP3) тройную камеру. Эти характеристики могут принадлежать Magic 7 Pro или Magic 7 Ultimate. Серия смартфонов Magic 6 была анонсирована в январе этого года. Вполне вероятно, что линейка Magic 7 может быть представлена в январе 2025 года.