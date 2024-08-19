Тестовые образцы памяти Samsung HBM4 начнут производить в последнем квартале 2024

Компания Samsung является одним из ведущих производителей чипов памяти. Среди прочего, она старается занять ведущее положение на рынке новой памяти HBM4, востребованной для работы искусственного интеллекта. Чтобы опередить конкурентов, она торопится завершить разработку и начать первые этапы производства уже в этом году.

Конкурентом является, среди прочих, компания SK Hynix, и уровень конкуренции растёт. До этапа производства тестовых образцов HBM4 Samsung может дойти в последнем квартале 2024 года. Наличие тестовых образцов означает, что разработка и методология производства памяти завершены. Из этого можно сделать вывод, что с большой долей вероятности промышленное производство начнётся в следующем году. Пока неизвестно, кто будет заказывать эту память у Samsung. Наверняка среди заказчиков будут AMD и Nvidia.

Samsung собирается применить при производстве свой техпроцесс 4 нм и оперативную память шестого поколения 10 нм (1c DRAM). Эту же память собирается применять и SK Hynix.

HBM4 сыграет значительную роль в производстве вычислительных устройств будущего поколения, войдя в состав архитектуры Nvidia Rubin и ускорителей AMD MI400.