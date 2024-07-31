А восьмиярусные микросхемы HBM3E начнёт выпускать в этом квартале.

Вынужденная постоянно опровергать разного рода слухи о собственных неудачах в производстве микросхем памяти семейства HBM, компания Samsung Electronics на квартальном отчётном мероприятии сегодня утром была крайне заинтересована в формировании у инвесторов благоприятного представления о её способностях в этой сфере. Как отмечает Business Korea, представители Samsung подробно рассказали, когда начнутся массовые поставки перспективных видов HBM этой марки.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Во-первых, 8-ярусные стеки HBM3E сейчас тестируются и сертифицируются некими клиентами Samsung, имена которых компания не называет. Выпускать такие микросхемы она готова начать до конца текущего квартала. Вторыми на очереди будут 12-ярусные стеки HBM3E, выпускать которые Samsung начнёт до конца текущего полугодия. Как отмечается, в данном виде продукции заинтересованы несколько потенциальных покупателей. Samsung в подобных случаях избегает упоминания NVIDIA, поэтому судить о специфике взаимоотношений двух компаний приходится по свидетельствам третьих лиц.

Наконец, наладить поставки HBM4 компания Samsung собирается со второй половины 2025 года. Кроме того, южнокорейский гигант готов подстраивать характеристики своей памяти семейства HBM под нужды конкретных крупных заказчиков. Переговоры в этой сфере уже ведутся.