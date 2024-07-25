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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале спрос на HBM помог SK hynix достичь максимальной прибыли с 2018 года
Выручка от реализации HBM выросла в три с половиной раза.

Лидерство SK hynix в сегменте HBM не принято оспаривать, хотя этот южнокорейский производитель по общим масштабам бизнеса и уступает Samsung Electronics, которая в части выпуска передовой HBM3E пока числится среди отстающих. Как сообщает CNBC, по итогам прошлого квартала SK hynix удалось увеличить операционную прибыль до максимального с 2018 года значения, а именно — $3,96 млрд. Минувший квартал для компании стал уже третьим по счёту, позволяющим говорить об отсутствии убытков. Год назад компания завершила квартал с операционными убытками, поэтому рассчитать величину роста операционной прибыли не представляется возможным.

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Источник изображения: SK hynix

Выручка SK hynix от реализации HBM по итогам квартала выросла в три с половиной раза. Общая выручка компании увеличилась на 124,7% до $11,86 млрд в годовом сравнении и на 32% в последовательном. Этому способствовал рост цен на память в целом, а не только увеличение объёмов продаж HBM.

Представленную в августе 2023 года память типа HBM3E компания начала поставлять только в марте текущего года, в текущем квартале будет освоен выпуск 12-слойных стеков такого типа, а их поставки клиентам начнутся в четвёртом квартале. Через год SK hynix собирается начать поставки 12-слойных чипов HBM4. В текущем году половину поставок HBM будет формировать именно HBM3E, а заказы на поставку всех типов микросхем этого семейства уже расписаны до конца 2025 года, как отмечалось ранее. Руководство SK hynix предупредило, что высокий спрос на HBM сокращает доступные производственные мощности для выпуска обычной DDR, а потому цены на неё будут расти. Сторонние эксперты считают, что в по итогам текущего года микросхемы HBM будут формировать до 20% прибыли SK hynix.

#аналитика #финансы #полупроводники #sk hynix #hbm #hbm3e
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