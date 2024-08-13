Xiaomi Smart Band 9 получит разные цветовые варианты и аксессуары

В прошлом месяце в Китае состоялся дебют фитнес-трекера Smart Band 9 одновременно с появлением складных смартфонов Mix Fold 4 и Mix Flip. Теперь эти фитнес-трекеры ждут в других странах. Об этом в Twitter написал инсайдер Арсен Люпен.

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По его словам, устройство весом 27,4 г с ремешком, размерами 46,53 x 21,63 x 10,95 мм и с экраном AMOLED размером 1,62 дюйма станет доступно покупателям в разных странах. Экран обладает плотностью пикселей 326 ppi при разрешении 192 x 490 и яркостью до 1200 нит. Имеется также 3-осевой акселерометр, гироскоп, PPG, датчик освещённости, защита уровня 5 АТМ, стандарт связи Bluetooth 5.4 BLE. Аккумулятор ёмкостью 233 мАч обеспечивает 21 день в режиме ожидания, 9 дней с Always On и заряжается в течение часа.

Ожидаются синий, серебристый, чёрный и розовый цветовые варианты. Показаны также изображения устройства с разными аксессуарами. Среди них можно увидеть двухцветный кожаный ремешок, два ремешка-цепочки, металлический ремешок, плетёный ремешок и классический одноцветный кожаный ремешок. Производитель решил поменять старый дизайн ремешков с защёлкой. На этот раз фиксация должна стать более надёжной.

В Китае стоимость браслета составляла 249 юаней ($35). Имеется также версия с NFC и премиум-издание с керамическим корпусом. Про международный вариант с NFC ничего не сообщается. Смарт-браслет Smart Band 8 прошлого поколения в международную продажу поступил без NFC.