Высокий спрос на Pixel 9 Pro Fold приводит к его дефициту

На этой неделе компания Google провела мероприятие Made by Google 2024, на котором анонсировала девятое поколение своих обычных смартфонов и второе поколение складных аппаратов. Хотя мало кто может позволить себе купить Pixel 9 Pro Fold, именно он вызвал наибольший интерес за счёт значительных улучшений по сравнению с моделью первого поколения. В результате всего за несколько дней устройство было полностью распродано.

Модель первого поколения показала, что Google тоже присутствует на рынке складных смартфонов. Тогда устройство получилось неидеальным, и нужно было решать некоторые проблемы. Необходимые изменения были внесены в новый аппарат, в результате чего он вполне способен претендовать на звание лучшего складного смартфона года.

В интернет-магазинах Google Pixel 9 Pro Fold уже полностью распродан. У некоторых сторонних розничных продавцов запас может оставаться, но скоро подойдёт к концу и он.

Вариант в фарфоровом цвете был продан всего за день после анонса. Обсидиановая версия также уже недоступна для предварительных заказов. В магазине Best Buy конфигурации 256 ГБ и 512 ГБ в данный момент отсутствуют. В магазине Amazon версия 256 ГБ готова к отправке не раньше 4 сентября.