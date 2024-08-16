В интернет попали изображения Garmin Fenix 8, Fenix E и Enduro 3

Для любителей умных часов последние месяцы оказались весьма насыщенными событиями. Были представлены часы Samsung Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra, а потом за ним последовали Google Pixel Watch 3. Этим анонсы в ближайшее время не ограничиваются. Скоро начнётся выставка электроники IFA 2024, где десятки компаний предложат свои носимые устройства. Среди них могут оказаться модели Garmin Fenix 8, Fenix E и Enduro 3, с внешним видом в которых уже можно познакомиться.

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Производитель Garmin отдаёт предпочтение дисплеям типа MIP LCD. Возможно, в версии Fenix 8 размерами 47 мм 51 мм компания совершила переход на панели AMOLED. Стоимость этих часов составит 1099 евро и 1199 евро.

Часы Garmin Fenix E предложены только размером 47 мм. Раньше Garmin не выпускала модели с подобным названием. Это может быть более бюджетный вариант часов с урезанными характеристиками. В частности, должен сохраниться экран LCD.

Ещё есть информация о часах Garmin Enduro 3. Модель прошлого поколения входила в число самых дорогих у этого производителя, так должно быть и на этот раз. Это означает использование максимально премиальных материалов.

Мероприятие стартует 6 сентября, поэтому ответов на все вопросы остаётся ждать не более трёх недель.