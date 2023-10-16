Часы для состоятельных покупателей за $3000

Компания Garmin расширяет линейку своих умных часов Marq новой моделью Marq Carbon Collection. Точнее, этот набор состоит из трёх часов с названиями Marq Athlete, Marq Commander и Marq Golfer. Все они предлагают уникальную конструкцию с применением смешанного углеродного волокна. Производитель утверждает, что на его разработку ушли десятилетия.

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Этот материал является лёгким и прочным, на 62% легче титана, если верить производителю. Стирается он медленнее, состоит из 130 слоёв углеродного волокна и хорошо переносит растяжение.

При помощи тепла и давления материал подгоняют под форму корпуса часов, потом происходит обработка алмазным резцом на протяжении нескольких часов для создания узора. В новой серии часов из углеродного волокна сделаны средняя часть корпуса и рамка. Кнопки, внешнюю сторону рамки и заднюю крышку изготовили из титана Grade 5 с чёрным DLC-покрытием.

Не считая этого материала, часы получили такие же характеристики, как стандартные модели Marq 2. Размер корпуса составляет 46 мм, диагональ экрана AMOLED 1,2 дюйма с разрешением 390 x 390. Продолжительность работы должна достигать 6 дней в режиме умных часов и 21 день при активации режима энергосбережения.

Есть у разных моделей и свои отличительные черты. Marq Athlete предлагает нагрудный пульсометр Garmin HRM-Pro Plus для измерений повышенной точности, Marq Golfer со своими тремя датчиками отслеживания клюшек Approach CT10 предназначаются для гольфистов. Marq Commander предлагаются с двумя ремешками, из чёрного нейлона и чёрного силикона.

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Обойдутся эти часы крайне недёшево. Дешевле всего стоит версия Athlete по цене $2950, Golfer и Commander оценили в $3100 и $3200. Продаются часы на официальном сайте производителя, пишет Gizmochina.