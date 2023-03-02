Компания Garmin представила очередное поколение смарт-часов для бега Forerunner, которые впервые получили экраны AMOLED. Это означает увеличение яркости и цветов без снижения продолжительности работы.
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Garmin обещает, что Forerunner 265 смогут работать до 15 дней, а Forerunner 965 до 23 дней. Если же экраны будут работать постоянно, продолжительность заметно сократится, хотя и тогда она может составлять не менее недели.
По внешнему виду часы похожи на предшественников. Более дорогие Forerunner 965 обладают титановой рамкой вокруг экрана размером 1,4 дюйма на 47-миллиметровом корпусе. Forerunner 265 предлагаются размером 42 мм и 46 мм, второй вариант проработает до 13 дней.
Обе модели имеют обширные возможности отслеживания, чтобы можно было понять своё физическое состояние. Вы узнаете, насколько готовы к тренировкам, сколько энергии у вас осталось и как тренировки сказываются на физической форме. Часы показывают частоту сердечных сокращений по ходу дня, SpO2, VO2 Max и отслеживают движения.
Программное обеспечение Garmin каждый день будет давать отчёт о том, как хорошо вы спали ночью, прогноз погоды на день и «прогноз тренировок». Есть многодиапазонная поддержка GPS и SatIQ, чтобы точно определять местоположение, Garmin Pay и музыка офлайн от Amazon Music, Spotify и Deezer.
Forerunner 965 даёт больше показателей производительности, встроенные карты и больше хранилище для музыки. Показывается коэффициент нагрузки, помогающий планировать краткосрочные и среднесрочные тренировочные нагрузки, чтобы не перестараться. Во время пробежки даётся информация о выносливости в режиме реального времени.
Garmin Forerunner 265 стоят $499,99, а Forerunner 965 поступят в продажу позднее в марте за $599,99, сообщает pocket-lint.