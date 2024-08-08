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10test
Motorola с номером модели XT2409-5 будет оснащен чипом Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
Ожидается, что Motorola S50 Neo будет оснащен 6,36-дюймовым FHD+ OLED-дисплеем с разрешением 1200 x 2670 пикселей и поддержкой 10-битной цветопередачи

Телефон Motorola с модельным номером XT2409-5 получил сертификат от китайской организации TENA. Предполагается, что это устройство Moto S50 Neo, которое является местной версией Motorola Edge 50 Neo. Также у телефона есть разрешение на подключение к мобильной сети в стране.

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По последним данным информатора @WHYLAB, этот смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Ранее сообщалось, что восьмиядерный чип способен достигать тактовой частоты до 2,5 ГГц, что подтверждает данное предположение. Этот же процессор установлен в Honor 90.

Для понимания, данный чипсет включает ядра Cortex-A710 с частотой 2,5 ГГц, три дополнительных ядра Cortex-A710 на частоте 2,36 ГГц, а также четыре ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Он имеет встроенный графический процессор Adreno 644 и поддерживает оперативную память LPDDR4X и накопители UFS 2.2. В комбинации он может работать с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища.

По ранее полученной информации, смартфон Moto S50 Neo будет представлен в трех цветовых вариантах: Grisaille (черный), Nautical Blue и Poinciana (красный), а также Latte (бежевый). Что касается камер, ожидается, что устройство будет оснащено главной камерой на 50 мегапикселей, 13-мегапиксельным сверхшироким объективом, 10-мегапиксельным телеобъективом и фронтальной камерой на 32 мегапикселя. Задний телеобъектив сможет обеспечить увеличение в 3 раза.

Motorola S50 Neo ожидается с 6,36-дюймовым OLED дисплеем FHD+ с разрешением 1200 x 2670 пикселей, который будет поддерживать 10-битные цвета. Также предполагается, что смартфон получит аккумулятор с ёмкостью 4300 мАч и будет иметь массу 172 грамма.

#motorola #oled #snapdragon 7 gen 1 #lpddr4x #fhd+ #cortex-a710 #moto s50 neo #ufs 2.2
Источник: gizmochina.com
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