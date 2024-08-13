В Китае теперь можно купить за почти 560 долларов Moto X50 Ultra с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ.

В мае этого года компания Lenovo, владеющая торговой маркой Motorola, выпустила смартфон Moto X50 Ultra с чипом Snapdragon 8s Gen 3. Теперь компания объявила о снижении цен. Конфигурации телефона емкостью 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ, а также с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ будут стоить 3999 и 4299 юаней соответственно.

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В Lenovo сообщили, что телефон оснащен архитектурой обработки изображений с помощью искусственного интеллекта, которая помогает системе камеры снимать красивые и красочные изображения. Примечательно, что в тесте камеры DxOMark этот телефон показал лучшие результаты, чем Galaxy S24 Ultra и iPhone 15.

Этот телефон поставляется со стеклянной передней панелью, задней панелью из дерева или силиконового полимера и алюминиевой рамкой. Смартфон также защищен от пыли и воды по стандарту IP68. Устройство имеет массу 197 г и толщину всего 8,6 мм. В отличие от многих конкурентов, флагман Motorola имеет изогнутую переднюю и заднюю панели и слегка закругленные края, поэтому в руке телефон отлично ощущается.

Также смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с технологией P-OLED с пиковой яркостью 2500 нит, высокой частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+. Панель имеет разрешение 1220x2712 пикселей и плотность пикселей 444ppi.

За работу устройства отвечает новая субфлагманская однокристальная система Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, работающая в паре с быстрым накопителем UFS 4.0.

Что касается фото- и видеовозможностей телефона, то он оснащен модулем из трёх камерами на задней панели, включающем основной датчик разрешением 50 МП с размером датчика 1/1,3 дюйма и диафрагмой f/1,6, 3-кратным телеобъективом разрешением 64 МП и сверхширокоугольной камерой на 50 МП. На передней панели расположена селфи-камера по центру дисплея разрешением 50 МП.

За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 125 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.