Протестирован процессор Google Tensor G4

13 августа ожидается анонс линейки смартфонов Google. Одновременно с этим будут представлены и процессоры Tensor G4. Многочисленные слухи утверждали, что этот чип будет незначительным обновлением по сравнению с прошлой моделью Tensor G3. Более крупных новшеств стоит ждать от следующего года, когда Google будет разрабатывать новый процессор полностью самостоятельно. Тестирование одноядерной и многоядерной производительности показало, что Tensor G4 не способен демонстрировать стабильные результаты. Во многом это зависит от того, в состав какого смартфона серии Pixel 9 процессор входит. Стандартный Pixel 9 оказался даже медленнее по сравнению с Pixel 8.

Результаты одноядерного и многоядерного тестирования в бенчмарке Geekbench 6 опубликовал в Twitter пользователь под ником @DameTechChannel. Согласно полученным результатам, стандартный Pixel 8 превосходит Pixel 9 в многопоточных задачах. Что ещё хуже, более дорогой Pixel 9 Pro лишь на 5% опережает Pixel 8 Pro по результатам многоядерного тестирования. В одноядерном тесте его преимущество составляет 11%.

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Подобные тенденции наблюдаются у Tensor G4 не в первый раз. Были утечки результатов тестирования в бенчмарке AnTuTu, где топовая модель Pixel 9 Pro XL лишь на 33% превосходила стандартный Pixel 8. Не исключено, что бенчмарк Geekbench 6 не получил обновления под новый процессор и результаты могут быть не совсем точными. Другой проблемой может быть отсутствие серьёзной системы охлаждения в стандартном Pixel 9. Из-за этого частоты процессора могут сбрасываться, и его производительность ухудшается по сравнению с Pixel 8.

Pixel 9 Pro может обладать более эффективной системой охлаждения. Не исключено, что здесь есть паровой отсек, поэтому результаты могут быть выше. Нужно помнить о том, что после анонса Pixel 8a оказалось, что Google применяла более медленную версию Tensor G3. Не исключено, что Tensor G4 также существует в двух вариантах: один с FOWLP (Fan Out Wafer Level Packaging), а другой без.

Полный анализ процессора станет возможным только после официального релиза смартфонов на следующей неделе.