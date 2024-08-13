На подходе новый процессор Ryzen 5 5500X3D

Шестиядерный процессор Ryzen 5 5600X3D может оказаться не самым младшим представителем линейки AMD с поддержкой технологии 3D V-Cache. Появилась информация о работе над моделью под именем Ryzen 5 5500X3D, у которой тоже шесть вычислительных ядер.

Линейка процессоров X3D не относится к числу бюджетных. Первая модель под названием 5800X3D была представлена около двух лет назад. Всего таких моделей первого поколения три: 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D, 8-ядерный Ryzen 7 5700X3D и 6-ядерный Ryzen 5 5600X3D.

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Источником информации стала заявка от 6 августа в Евразийскую экономическую комиссию (EEC). Модель 5500X3D упоминалась ещё в ноябре прошлого года. Тогда говорилось о тактовой частоте в 3 ГГц в номинальном режиме и 4 ГГц в режиме Turbo. Объём кэша L3 составляет 96 МБ. В результате частоты ниже на 300–400 МГц по сравнению с частотами процессора 5600X3D.

На новой архитектуре Zen 5 AMD пока не выпускала процессоров X3D. Среди процессоров предыдущего поколения есть 7800X3D с 8 ядрами, 7900X3D с 12 ядрами и 7950X3D с 16 ядрами. Новый процессор также будет предназначаться для уже не самой современной, но очень популярной платформы AM4. До её полного схода со сцены пройдёт ещё немало времени.