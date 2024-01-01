Считается, что в 2026 году в продажу поступит серия Ryzen 9000 на архитектуре Zen 6, которая станет финальной для сокета АМ5

Противостояние межу Intel и AMD длиться достаточно давно, а за это время у компаний появились как свои фанаты, так и те, кто выступает против политики красных или синих. Какие бы у вас ни были предпочтения, покупать новый процессор стоит без эмоций. Это значит, что потребуется отбросить личные предпочтения, забыть об успешном или неудачном опыте и ориентироваться только на текущее положение на рынке. Ну а сегодня все карты на столе тётушки Су. Так сложилось, что у AMD есть самые быстрые процессоры в серверном сегменте. Компания обходит Intel в сегменте бюджетных процессоров, а также предлагает лучшее соотношение между ценой и производительностью в большинстве действующих линеек. Но если по некоторым пунктам всё же можно поспорить, рассказывая о невероятной мощи Core i9-14900K, способного разгоняться до 6 ГГц, то есть показатель, по которому синие вчистую проигрывают красным.

реклама

Как вы уже догадались, речь идёт о жизненном цикле материнских плат. Простой пример, в далёком 20178 году вы купили процессор Ryzen 5 1600. Он вас вполне устраивал, но в конечном счёте время не стоит на месте, а в 2023 году в продажу поступил Ryzen 5 5600X3D. Что же, вы можете смело купить новый камень, а старый положить на полочку, просто заменив один процессор на другой без лишних движений. Стоит предварительно обновить BIOS, а в остальном вам гарантирована полная поддержка всех актуальных технологий. Кстати, скоро в продажу поступит ещё несколько процессоров, включая Ryzen 7 5700X3D, а значит даже спустя 7 лет AMD помнит о своих клиентах. Для сравнения, в настоящее время уже третье поколение процессоров Intel работает на сокете LGA1700, но во второй половине 2024 года появятся камни на архитектуре Arrow Lake и сокете LGA1851, что приведёт к потере совместимости находящейся на рынке серии Core 14хх. Не стоит забывать, что в 2022 году AMD выпустила линейку процессоров на платформе АМ5, а уже достаточно давно идут споры о том, насколько долго такие камни будут поддерживаться производителем. Как стало известно, владельцам материнских плат на АМ5 можно спать спокойно.

Важной информацией поделились инсайдеры RedGamingTech. Сообщается, что материнские платы на чипсетах B650/X670 будут оставаться актуальными ещё довольно долго. Так, в 2024 году выйдет серия процессоров Ryzen 8000 на базе архитектуры Zen 5, которая получил полную поддержку АМ5. Но об этом мы с вами знали и так, а вот тот факт, что следующая серия Ryzen 9000 на Zen 6 сможет разместиться на указанных выше чипсетах, не может не радовать. Подобные предположения уже высказывались, но в данном случае инсайдеры подтвердили все ранее озвученные данные. Представители AMD официально обещали поддержку сокета АМ5 до 2025 года, но теперь можно сделать вывод, что сроки растягиваются до 2026. При этом даже такой временной отрезок не может считаться рекордным. К примеру, если вы в 2017 году купили материнскую плату на чипсете А320, то сегодня можете поставить туда новый Ryzen 5 5600X3D. Ну а если учитывать ожидаемые к выходу Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D, то сроки официальной поддержки сокета АМ4 достигнут 7 лет.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Да, АМ5 окажется долгоиграющим, ведь часть процессоров Ryzen 9000 на Zen 6 выйдет в 2026 году, но это всё равно намного меньше, чем было в прошлом поколении. Фактически, AMD растянет поддержку на 4-5 лет, что затронет 3 поколения процессорных архитектур. Неплохо, но несравнимо с тем, что было раньше. Но и это не всё, ведь инсайдеры не исключают, что бюджетный чипсет А620 может быть выброшен на свалку истории. Всё дело в том, что в текущем поколении было принято решение ограничить данный чипсет процессорами с теплопакетом до 65 Вт включительно. Таким образом даже Ryzen 5 5600Х не укладывается в заданные рамки, а теоретический Ryzen 5 9600 может и не поступить в продажу. Именно поэтому инсайдеры пока не готовы рассказать о судьбе чипсета А620, а многие эксперты советуют покупать более дорогие материнские платы на чипсете А650. Не исключено, что всё не так плохо, как рассказывают инсайдеры, поскольку общего плана нет даже на столе у Лизы Су. Даже в 2027 году в продажу могут поступать интересные продукты с поддержкой сокета АМ5, как это было с АМ4, что продлит жизненный цикл платформы. Ну а относительно перспективности бюджетного чипсета А620, вы уже всю информацию получили. Обязательно учитывайте её перед покупкой нового компьютера.