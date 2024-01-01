Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
Считается, что в 2026 году в продажу поступит серия Ryzen 9000 на архитектуре Zen 6, которая станет финальной для сокета АМ5

реклама

Противостояние межу Intel и AMD длиться достаточно давно, а за это время у компаний появились как свои фанаты, так и те, кто выступает против политики красных или синих. Какие бы у вас ни были предпочтения, покупать новый процессор стоит без эмоций. Это значит, что потребуется отбросить личные предпочтения, забыть об успешном или неудачном опыте и ориентироваться только на текущее положение на рынке. Ну а сегодня все карты на столе тётушки Су. Так сложилось, что у AMD есть самые быстрые процессоры в серверном сегменте. Компания обходит Intel в сегменте бюджетных процессоров, а также предлагает лучшее соотношение между ценой и производительностью в большинстве действующих линеек. Но если по некоторым пунктам всё же можно поспорить, рассказывая о невероятной мощи Core i9-14900K, способного разгоняться до 6 ГГц, то есть показатель, по которому синие вчистую проигрывают красным. 

реклама

Как вы уже догадались, речь идёт о жизненном цикле материнских плат. Простой пример, в далёком 20178 году вы купили процессор Ryzen 5 1600. Он вас вполне устраивал, но в конечном счёте время не стоит на месте, а в 2023 году в продажу поступил Ryzen 5 5600X3D. Что же, вы можете смело купить новый камень, а старый положить на полочку, просто заменив один процессор на другой без лишних движений. Стоит предварительно обновить BIOS, а в остальном вам гарантирована полная поддержка всех актуальных технологий. Кстати, скоро в продажу поступит ещё несколько процессоров, включая Ryzen 7 5700X3D, а значит даже спустя 7 лет AMD помнит о своих клиентах. Для сравнения, в настоящее время уже третье поколение процессоров Intel работает на сокете LGA1700, но во второй половине 2024 года появятся камни на архитектуре Arrow Lake и сокете LGA1851, что приведёт к потере совместимости находящейся на рынке серии Core 14хх. Не стоит забывать, что в 2022 году AMD выпустила линейку процессоров на платформе АМ5, а уже достаточно давно идут споры о том, насколько долго такие камни будут поддерживаться производителем. Как стало известно, владельцам материнских плат на АМ5 можно спать спокойно. 

Важной информацией поделились инсайдеры RedGamingTech. Сообщается, что материнские платы на чипсетах B650/X670 будут оставаться актуальными ещё довольно долго. Так, в 2024 году выйдет серия процессоров Ryzen 8000 на базе архитектуры Zen 5, которая получил полную поддержку АМ5. Но об этом мы с вами знали и так, а вот тот факт, что следующая серия Ryzen 9000 на Zen 6 сможет разместиться на указанных выше чипсетах, не может не радовать. Подобные предположения уже высказывались, но в данном случае инсайдеры подтвердили все ранее озвученные данные. Представители AMD официально обещали поддержку сокета АМ5 до 2025 года, но теперь можно сделать вывод, что сроки растягиваются до 2026. При этом даже такой временной отрезок не может считаться рекордным. К примеру, если вы в 2017 году купили материнскую плату на чипсете А320, то сегодня можете поставить туда новый Ryzen 5 5600X3D. Ну а если учитывать ожидаемые к выходу Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D, то сроки официальной поддержки сокета АМ4 достигнут 7 лет. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Да, АМ5 окажется долгоиграющим, ведь часть процессоров Ryzen 9000 на Zen 6 выйдет в 2026 году, но это всё равно намного меньше, чем было в прошлом поколении. Фактически, AMD растянет поддержку на 4-5 лет, что затронет 3 поколения процессорных архитектур. Неплохо, но несравнимо с тем, что было раньше. Но и это не всё, ведь инсайдеры не исключают, что бюджетный чипсет А620 может быть выброшен на свалку истории. Всё дело в том, что в текущем поколении было принято решение ограничить данный чипсет процессорами с теплопакетом до 65 Вт включительно. Таким образом даже Ryzen 5 5600Х не укладывается в заданные рамки, а теоретический Ryzen 5 9600 может и не поступить в продажу. Именно поэтому инсайдеры пока не готовы рассказать о судьбе чипсета А620, а многие эксперты советуют покупать более дорогие материнские платы на чипсете А650. Не исключено, что всё не так плохо, как рассказывают инсайдеры, поскольку общего плана нет даже на столе у Лизы Су. Даже в 2027 году в продажу могут поступать интересные продукты с поддержкой сокета АМ5, как это было с АМ4, что продлит жизненный цикл платформы. Ну а относительно перспективности бюджетного чипсета А620, вы уже всю информацию получили. Обязательно учитывайте её перед покупкой нового компьютера. 

#amd #процессоры #ryzen 8000 #ам5 #ryzen 9000
59
Показать комментарии (59)

Материалы по теме

AMD Ryzen 5 8600G будет оснащен графикой Radeon 760M с 8 CU
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
14
Энтузиаст проверил, может ли ИИ качественно обходить защиту от ботов
1
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
3
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
Apple проиграла суд Masimo и должна выплатить не только иск, но и $100 млн за услуги адвокатов
3
3 января исполняется 15 лет с добычи первого блока в сети Биткоин
+
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
19
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
15
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Троян Chameleon крадёт деньги с Android-устройств
1
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
4
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
На кремниевой матрице процессора i386 обнаружены инициалы текущего генерального директора Intel
+
Samsung выпустила обновление Android 14 на базе OneUI 6.0 для Galaxy A33 5G
+
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
18
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
+
Резервные копии WhatsApp теперь отнимают места на Google Диске
1
NASA более двух месяцев не может вскрыть контейнер с образцами астероида
+
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
1
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
+

Популярные статьи

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
17
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
11
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
39
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
2
Российские подразделения разбили группировку ВСУ, атакующую их позиции при поддержке трёх Leopard 2
5
Компания Apple начинает терять долю рынка смартфонов
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий
12:39
Либо горят переходники, либо что популярно в США - возвращают назад в магазин. Не подошла не понравилась. не стоит своих денег. плюс ее цена с 1800 (база 1600) подскочила до 2300. вот люди мож...
По темпу роста популярности у геймеров GeForce RTX 4070 обошла все видеокарты
scvitaly
12:38
1. FH изначально тоже планировалась под Старлинки. 2. Да, бесконечно увеличивать обтекатель не получится, но сейчас-то его относительный размер меньше, чем у F9 (ракета увеличилась, а обтекатель оста...
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
Дмитрий
12:36
Сейчас просто она держится на софтовых костылях и пока 12 гигов хватает. но как только 5000 выйдет то их сразу удушат как 3070. и можно будет лишь 1080р играть. у Хуанга все просчитано, чтобы не был...
По темпу роста популярности у геймеров GeForce RTX 4070 обошла все видеокарты
Дмитрий
12:34
Мало шансов против полного привода.
Энтузиаст поставил Dodge Challenger SRT Demon с 1025 лошадиными силами против Tesla Model S Plaid
si-cat
12:31
Шо ты от дедушки хочешь?? Его только по имитаторам модернизировали :))
В Киеве отчитались о сбитии 10 «Кинжалов» и попросили у союзников ещё больше ЗРК Patriot
Григорий Пилоткин
12:30
За такие деньги можно было бы войну на Украине остановить !!
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
VAKT
12:28
Плюс поставлю, но приведу другие доводы: всё сказанное касается разработки датчика, а патенты на скруглённые края, на изображение яблока - чем отличается от патента на оснащение уже давно производящим...
Apple проиграла суд Masimo и должна выплатить не только иск, но и $100 млн за услуги адвокатов
glavhyilo
12:27
байдун если победит вдруг щас,там гражданская война будет в америке.Лично я за байдуна тут,зрелищ хочется посмотреть однако,там у многих граждан на руках огнестрелы,может гта5 быть там.
Трамп активно борется за участие в предвыборной гонке в штате Мэйн
scvitaly
12:25
исправления происходят с некоторой задержкой. Потерпите ;-)
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
Auroson1c
12:25
Я больше MLA ждал для 42” модели в качестве PC монитора
LG представляет новую серию OLED-телевизоров накануне выставки CES 2024
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем