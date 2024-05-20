Процессор агалогичен модели Ryzen 7 5800X3D по конфигурации, но имеет меньшую тактовую частоту

Выпущенный 1 февраля текущего года Ryzen 7 5700X3D представляет собой более дешевую альтернативу модели Ryzen 7 5800X3D, который на данный момент является лучшим игровым процессором для платформы AMD AM4. Ryzen 7 5700X3D имеет ту же 8-ядерную конфигурацию, что и старшая модель, и использует ту же архитектуру Zen 3. Однако его максимальная тактовая частота на 400 МГц ниже (4,1 ГГц), а простого способа разгона процессор не существует.

Несмотря на это, Ryzen 7 5700X3D считается вторым лучшим процессором для игр на старой платформе AMD. Процессор намного дешевле, чем Ryzen 7 5800X3D, который на данный момент продается по цене около 300 долларов. Несколько американских ритейлеров снизили цены на этот процессор до $204,99, что на $44 дешевле, чем всего три месяца назад.

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AMD выпустила три процессора линейки X3D для сокета AM4: Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5600X3D. Ходили слухи о потенциальном выпуске Ryzen 5 5500X3D, но пока о таком процессоре ничего не слышно, и похоже, что AMD может закончить выпуск линейки X3D для сокета AM4.

Между тем, платформа AM5 также получила три модели: Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 7 7800X3D, причем последний процессор многие считают вообще лучшим процессором для игр от AMD. Эта модель в настоящее время стоит 345 долларов, но для его новых покупателей также потребует приобрести новую материнскую плату и более быструю память DDR5. Однако платформа AM4 предлагает прекрасную возможность существующим системам получить небольшое и экономичное обновление. К сожалению ожидать такой цены на Ryzen 7 5700X3D у нас в России пока не приходится.