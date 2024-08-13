Tesla перестала принимать заказы на дешёвый вариант Cybertruck за $60990

Автопроизводитель Tesla на своём сайте перестал принимать заказы на самую дешёвую модель Cybertruck по цене $60990. В результате доступны только две версии: полноприводный вариант с двумя двигателями по цене $99900 и ещё более дорогая модель Cyberbeast за $119900.

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Доставка модели средней ценовой категории обещана в августе-сентябре, поэтому производственные линии Tesla могут быть загружены на полную мощность. Компания собирается выпускать 200000 экземпляров этого электромобиля ежегодно, но многим он не по карману.

Cybertruck оказался дороже ожидаемого, но продажи идут неплохо. В июле было продано 4800 единиц, хотя спрос на электромобили по всему миру снижается. Однако в долгосрочной перспективе удержать такие темпы продаж по столь высокой цене будет проблематично. Даже глава компании Илон Маск признаёт, что в будущем необходимо сделать Cybertruck более доступным по цене.

Это произойдёт не раньше 2025 года, когда должна быть представлена версия с одним двигателем и задним приводом, с максимальной скоростью 400 км/ч и разгоном до 100 км/ч за 6,5 секунд. До тех пор компания собирается распродать имеющиеся запасы двухмоторных и трёхмоторных версий.