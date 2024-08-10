Нынешние цены на Tesla Cybertruck укладываются в диапазон от 57,4 тысячи долларов за стартовую модификацию до 96 390 долларов за трёхмоторный Cyberbeast, способный набрать 60 миль в час (96 км/ч) за 2,6 секунды.

Руководитель компании Tesla, Илон Маск, отметил, что пикап Cybertruck действительно является превосходным автомобилем, однако его цена нуждается в корректировке, чтобы стать более доступной, сообщает CarBuzz. Он не сообщил конкретных шагов по достижению этой цели, но обозначил планы Tesla на будущий год — увеличить объём поставок Cybertruck до 250 тысяч единиц.

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Текущие цены на Tesla Cybertruck варьируются от 57,4 тысячи долларов за базовую комплектацию до 96 390 долларов за мощный трёхмоторный вариант, который разгоняется до 60 миль в час (96 км/ч) за 2,6 секунды. Заказанные сейчас пикапы будут доставлены лишь в 2025 году, в то время как во втором квартале текущего года было передано менее 9 тысяч автомобилей. Для сравнения, стоимость самой дорогой модели Tesla Model Y, которая производится в больших объёмах, составляет 38 тысяч долларов.

Одним из возможных способов снижения цен является усовершенствование аккумуляторов. Tesla разрабатывает новые ячейки, способные снизить стоимость батареи, однако на Cybertruck они появятся, вероятно, только в конце 2024 года. Маск добавил, что работа по снижению стоимости электрогрузовика будет продолжена в ближайшие годы. Также не исключено, что популярность пикапа страдает из-за сообщений о низком качестве сборки. Некоторые проблемы, такие как неполадки с приводом «дворника» и отваливающиеся детали кузова, были официально признаны Tesla, которая инициировала две сервисные кампании в конце июня.

Одним из ключевых факторов, влияющих на продажи Cybertruck, является его уникальный дизайн, который вызывает противоречивые мнения. Некоторые автолюбители восхищаются его футуристическим обликом и прочной конструкцией, в то время как другие выражают сомнения.