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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla начнёт выпускать «удлинители запаса хода» для Cybertruck в следующем году
По $16 000 за дополнительные 208 км хода.

Баланс спроса и предложения на электрические пикапы Tesla Cybertruck существующей серии Foundation постепенно достигается, как уже отмечалось ранее. Желающих выложить минимум $100 000 за двухмоторный вариант пикапа, оснащённый приличным набором опций, находится всё меньше, и даже оформившие заказ относительно недавно клиенты уже получают от Tesla приглашения сконфигурировать свои машины. Как попутно отмечает Electrek, прояснились условия доступности одной из самых обсуждаемых опций Cybertruck — дополнительная тяговая батарея начнёт поставляться в следующем году.

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Источник изображения: Tesla

Напомним, достаточно крупный и массивный блок аккумуляторных ячеек по требованию владельца может быть установлен в кузов пикапа на фирменном сервисе Tesla, и демонтировать его также должны будут «специально обученные люди». За $16 000 владелец Cybertruck получит дополнительные 208 км запаса хода и лишится примерно трети доступного пространства у задней стенки кабины в грузовом отсеке. Выпуском аксессуара Tesla собирается заняться с начала следующего года.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап #тяговые аккумуляторы
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