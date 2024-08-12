И вообще где-либо в Азии, кроме Китая.

Из ближайших вероятных проектов по строительству автосборочных предприятий Tesla официальный статус имело только мексиканское, но руководство компании недавно заявило, что замораживает его реализацию в свете предстоящих президентских выборов в США, которые могут существенно изменить условия импорта машин мексиканской сборки в соседнее государство. Как сообщают таиландские СМИ, от планов по строительству предприятия в данной стране руководство Tesla тоже отказалось.

реклама

Источник изображения: Tesla

Во-первых, спрос на электромобили и уровень цен на них не способствуют появлению новых предприятий Tesla. Во-вторых, компанию уже успели покинуть те руководители, которые в конце прошлого года посещали Таиланд и обсуждали строительство местного предприятия. США, Китай и Германия для действующего руководства Tesla остаются теми регионами, где компания готова расширять имеющиеся производственные мощности, а вот идеи строительства предприятий в Таиланде, Малайзии или Индонезии отвергнуты. Правительство Таиланда в конце ноября заявило, что рассматривает возможность выделения одного из трёх участков земли для строительства будущего предприятия Tesla, которое потребует $5 млрд инвестиций. Если бы компания не отказалась от такого плана, то о строительстве было бы объявлено ещё в первом квартале текущего года.