Магазин Google будет показывать локальные рекомендации

Компания Google начинает внедрять локальные рекомендации в магазине Play Store. На основе данных о местоположении устройства Google может выдавать рекомендации контента, который посчитает интересным именно вам и который актуален в определённой стране или районе. Магазин запрашивает приблизительное местоположение и позволяет выбирать «При использовании приложения», «Только сейчас» и «Не разрешать».

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В статье поддержки говорится, что это приблизительное местоположение используется с соблюдением местного законодательства в отношении контента. При этом на настройку страны в магазине Google Play местоположение не влияет.

Чтобы включить или выключить «Использование местоположения устройства», нужно перейти в настройки магазина Google Play Store в раздел «Общие». Пока не все пользователи видят локальные рекомендации, поэтому распространение данной функциональности, скорее всего, ведётся постепенно.

В магазине Apple App Store на платформе iOS также запрашивается доступ к местоположению с такой же целью. На Android этот запрос появился в версии магазина 42.1.27.