Производительность новой игровой консоли Nintendo Switch 2 может оказаться ограниченной программным обеспечением

В недавнем подкасте на YouTube-канале «Moore's Law is Dead» Мэтью Касселлс из Alderon Games рассказал кое-что о будущей портативной игровой консоли Nintendo Switch 2. Аппаратные компоненты должны поднять производительность почти до уровня популярной модели Steam Deck. Правда, более низкая одноядерная производительность может сказаться на скорости работы в определённых сценариях.

Ограничения будет накладывать и программное обеспечение. В составе подобных мобильных консолей есть чипы безопасности и шифрования, которые не лучшим образом сказываются на их скорости. Вряд ли Nintendo откажется от подобной защиты, тем более что недавно консоль первого поколения была взломана.

реклама

В Switch первого поколения игры не имеют возможности записывать в хранилище слишком много данных, чтобы не было износа флеш-памяти. Для игр некоторых типов это большой недостаток. Также имеется ограничение на размер патчей.

В целом характеристики Switch 2 должны быть достаточными для ближайших лет. Речь среди прочего идёт об оперативной памяти объёмом 12 ГБ. Сложные игры с трассировкой лучей или продвинутыми технологиями на движке Unreal Engine 5 могут требовать масштабирования с очень низкого разрешения, в результате чего изображение может оказаться размытым.

Напомним, что Nintendo пока официально не анонсировала консоль Switch 2, и сроки её появления остаются неизвестными.