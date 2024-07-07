Слухов относительно следующего поколения игровых консолей Nintendo Switch становится всё больше. Согласно последней информации, японский производитель разрабатывает свою консоль таким образом, чтобы её производительность серьёзно повышалась при подключении к док-станции. При этом эффективность в работе в портативном режиме также должна оставаться на высоком уровне.
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В последнем видео на YouTube-канале Moore's Law is Dead говорилось об энергоэффективности, производительности и велось сравнение с консолью Steam Deck. В портативном режиме новая консоль должна дольше работать от аккумулятора. Энергопотребление будет составлять 5 Вт без использования активного вентилятора, а при подключении к док-станции расход энергии составит 15-30 Вт с охлаждением. Энергоэффективность находится на уровне процессоров AMD на техпроцессе 5 нм за счёт оптимизации энергопотребления.
Консоль сможет запускать те же игры, что идут на Steam Deck, но будут и отличия. Вычислительные ядра у Nintendo окажутся менее мощными, поэтому скорость игр будет ниже. Если на Steam Deck игра выдаёт 90 кадров/с, на Nintendo Switch 2 это может быть лишь 60 кадров/с. Если на Steam Deck будет 60 кадров/с, на Nintendo Switch 2 значение составит 40-45 кадров/с при поддержке технологии переменной частоты для сглаживания. За счёт графического процессора и технологии Nvidia DLSS разрешение у Nintendo может оказаться выше и ожидается трассировка лучей.
Официальных сведений относительно сроков появления новой консоли пока нет.