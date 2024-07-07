Nintendo Switch 2 может получить поддержку повышенного разрешения

Слухов относительно следующего поколения игровых консолей Nintendo Switch становится всё больше. Согласно последней информации, японский производитель разрабатывает свою консоль таким образом, чтобы её производительность серьёзно повышалась при подключении к док-станции. При этом эффективность в работе в портативном режиме также должна оставаться на высоком уровне.

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В последнем видео на YouTube-канале Moore's Law is Dead говорилось об энергоэффективности, производительности и велось сравнение с консолью Steam Deck. В портативном режиме новая консоль должна дольше работать от аккумулятора. Энергопотребление будет составлять 5 Вт без использования активного вентилятора, а при подключении к док-станции расход энергии составит 15-30 Вт с охлаждением. Энергоэффективность находится на уровне процессоров AMD на техпроцессе 5 нм за счёт оптимизации энергопотребления.





Консоль сможет запускать те же игры, что идут на Steam Deck, но будут и отличия. Вычислительные ядра у Nintendo окажутся менее мощными, поэтому скорость игр будет ниже. Если на Steam Deck игра выдаёт 90 кадров/с, на Nintendo Switch 2 это может быть лишь 60 кадров/с. Если на Steam Deck будет 60 кадров/с, на Nintendo Switch 2 значение составит 40-45 кадров/с при поддержке технологии переменной частоты для сглаживания. За счёт графического процессора и технологии Nvidia DLSS разрешение у Nintendo может оказаться выше и ожидается трассировка лучей.

Официальных сведений относительно сроков появления новой консоли пока нет.