Nintendo Switch 8 ГБ смогла запустить Crysis

Модифицированная портативная игровая консоль Nintendo Switch с 8 ГБ оперативной памяти способна справиться с некоторыми компьютерными играми. К сожалению, современные требовательные игры типа Baldur’s Gate 3 не входят в их число.

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Тестирование проводилось на одном из YouTube-каналов. Рассматривалась модифицированная Nintendo Switch с 8 ГБ оперативной памяти, процессором на частоте 2,6 ГГц и графическим процессором на частоте 1,26 ГГц. Игры запускались с использованием Box64 + Wine на L4T Ubuntu 18.04. Игра Devil May Cry 5 шла неплохо, хотя не всегда достигала стабильных 60 кадров в секунду.

Намного хуже обстоит дело с более требовательными к ресурсам системы играми, такими как Baldur's Gate 3, Shadow of the Tomb Raider, Fallout 4 и Assassin's Creed Unity. В первой из них не удаётся достичь даже 20 кадров/с, хотя игра вообще запускается. Ещё хуже себя показала консоль с последней частью игры Tomb Raider, где частота кадров опускается до однозначных значений. Зато первая версия Crysis шла неплохо, хотя и не всегда стабильно.





Производительность Nintendo Switch даже на момент начала продаж не впечатляла, но некоторые порты компьютерных игр, такие как The Witcher 3, тем не менее, были выпущены. Хочется верить, что у консоли Nintendo следующего поколения будет больше вычислительной мощности.