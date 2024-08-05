Операционная прибыль компании Nintendo уменьшилась на значительные 70,6%, а чистая прибыль упала на 55,3%

Компания Nintendo опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2025 финансового года, и результаты оказались крайне тревожными. Продажи консолей Switch снизились на 46% в сравнении с тем же периодом прошлого года. За период с 1 апреля по 30 июня было реализовано всего 2,1 млн приставок.

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Наибольшее снижение продаж наблюдается у портативной модели Nintendo Switch Lite, спрос на которую упал на 56,1%. Следом идет модель Switch OLED с падением на 46,3%. Стандартная версия консоли также показала негативную динамику, продажи которой снизились на 18,4%.

Общий объем чистых продаж компании также демонстрирует резкое снижение: он упал на 46,5%, с $3,21 миллиарда до $1,71 миллиарда. Операционная прибыль сократилась на 70,6%, а чистая прибыль уменьшилась на 55,3%. Мобильный сегмент и другие интеллектуальные свойства (IP) Nintendo принесли на 53,8% меньше доходов по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на общую неудачную для компании ситуацию, две игры все же смогли достичь значительных успехов: Paper Mario: The Thousand-Year Door и Luigi's Mansion 2 HD продались тиражом свыше 2 миллионов копий каждая.