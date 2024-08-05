OpenAI при желании может помечать созданный искусственным интеллектом контент водяными знаками

Компания OpenAI продолжает развивать своего чат-бота ChatGPT, который породил бум индустрии искусственного интеллекта. Многие пользуются подобными инструментами в разных сферах деятельности, но не всегда это разрешено. Например, если в учебном заведении учащиеся пишут рефераты не сами, а отдают на откуп искусственному интеллекту, вряд ли это идёт им на пользу. Чтобы справиться с подобными вариантами применения, OpenAI не менее года создавала инструменты обнаружения ИИ. Между тем выпускать этот инструмент в свет она не торопится.

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В компании говорят, что они хотят взвесить все за и против, прежде чем предложить инструмент обнаружения публике. Реальная причина может быть в том, что появление подобного инструмента может отпугнуть пользователей от ChatGPT из-за установки водяных знаков. Приложение может потерять около 30% пользователей.

В качестве альтернативного подхода изучаются метаданные текста. Криптографическая подпись исключает ложные срабатывания при анализе такого текста.



