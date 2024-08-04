Чипы MediaTek дорожают вслед за Qualcomm

Выходящий в октябре мобильный процессор MediaTek Dimensity 9400 будет производиться на втором поколении техпроцесса TSMC 3 нм. Это сделает его более быстрым и энергоэффективным, но ради этого производителям придётся раскошелиться. Известный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что процессоры подорожают.

Конкретную разницу в цене он не назвал, но сказал, что флагманские аппараты, вроде Vivo X200, станут дороже. Новый чип принесёт в них ряд усовершенствований, в том числе повышение производительности искусственного интеллекта. Движок нейронных вычислений станет быстрее на 40 % по сравнению с Dimensity 9300.

реклама

Производительность центрального процессора упомянута не была, из чего можно сделать вывод, что она вырастет не слишком заметно. С другой стороны, здесь снова не будет экономичных ядер, что должно сделать чип быстрым в одноядерных и многоядерных тестах. Будет применяться архитектура ARM BlackHawk.

Площадь кристалла может составить 150 мм², и на нём уместятся 30 млрд транзисторов. Это позволит увеличить кэш и блок нейронных вычислений. Этот чип может быть самым большим среди предназначенных для смартфонов. Это ещё одна из причин увеличения стоимости.

Ранее сообщалось, что процессоры Snapdragon 8 Gen 4 также подорожают по сравнению с моделями нынешнего поколения. Из-за этого некоторые производители могут начать думать о переходе на чипы MediaTek.