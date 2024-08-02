MediaTek ждёт от нового флагманского чипа роста доходов на 50% за год

Тайваньская компания MediaTek собирается анонсировать мобильный процессор нового поколения в октябре, примерно в одно время с Snapdragon 8 Gen 4. Модель Dimensity 9400 должна производиться на втором поколении техпроцесса TSMC 3 нм, что даст прирост энергоэффективности и скорости работы. Генеральный директор MediaTek Рик Цай надеется, что этот процессор позволит увеличить годовой доход компании на 50%.

Ранее сообщалось, что процессор нынешнего поколения Dimensity 9300 позволил производителю заработать $1 млрд. В следующий раз компания стремится добиться не меньшего успеха.

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Процессор, как ожидается, будет лишён энергоэффективных вычислительных ядер. Будут только производительные ядра для обеспечения максимальной скорости работы в однопоточных и многопоточных приложениях благодаря архитектуре ARM BlackHawk. Размер кристалла должен стать рекордным и составит 150 мм², благодаря чему на нём уместятся 30 млрд транзисторов. Это обеспечит огромный объём кэша и улучшенный блок нейронных вычислений.

Производителям смартфонов остаётся только надеяться, что чип будет заметно дешевле по сравнению с дорожающим Snapdragon 8 Gen 4. В таком случае в следующем году мы сможем увидеть его в составе большего числа смартфонов. Одной из первых использовать этот процессор в своих аппаратах может компания Vivo.