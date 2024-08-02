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Kefir32
MediaTek выходит на рынок ИИ-ускорителей
Выпуск Dimensity 9400 запланирован на октябрь. Глава MediaTek уверен, что выпуск флагманской SoC приведет к 50-процентному росту доходов за год.

MediaTek.com

Ведущая компания MediaTek, занимающаяся разработкой ИС, вошла в сферу ускорителей ИИ, и генеральный директор Рик Цай подчеркнул, что MediaTek является лучшим партнером для ИИ по всему миру, и стремится к повышению энергопотребления и эффективности SoC (System-on-Chip) с помощью более передовых технологий и 3-нм технологических процессов. В то же время он сообщил, что в октябре этого года представит чипсет флагманской серии Tianji 9400, который идеально соответствует большинству крупномасштабных языковых моделей на рынке, и он вполне уверен, что доходы от флагманов увеличатся более чем на 50 % по сравнению с 2023 годом.

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Кроме того, сотрудничество MediaTek и Nvidia в области автомобильных процессоров предполагает запуск первого чипа в начале 2025 года, при этом Nvidia предоставит GPU, а MediaTek - CPU и ISP; Цай добавил, что сейчас не очень удобно раскрывать детали, но ожидается, что в 2027-2028 годах в автомобильной сфере будет достигнут значительный прогресс.

MediaTek провела пресс-конференцию 31 числа, Рик Цай сообщил об ожидании того, что вторая половина года постепенно вернется к нормальной сезонной модели, а прогноз на четвертый квартал по-прежнему в основном зависит от спроса на потребительские товары; в дополнение к улучшению, принесенному запуском флагмана 9400 в Breguet, компания теперь с нетерпением ждет четвертого квартала года, когда спрос на рынке будет относительно мягким, что также является причиной того, что годовой прогноз останется неизменным, а валовая маржа за весь год ожидается в диапазоне от 46% до 48%.

Новый продукт MediaTek будет запущен в ближайшее время, и, по оценкам, производительность 9400 будет улучшена примерно на 40% по сравнению с предыдущим поколением 9300 48 TOPS от Tianji, который будет официально представлен на конференции в октябре.

Цай отметил, что производительность NPU (Neural Processing Unit) флагманского SOC от MediaTek опережает рынок, а ASP (средняя цена) будет выше, чем у предыдущего поколения, а также сообщил, что компания активно развивает сотрудничество с не материковым рынком, и уже добилась хорошего прогресса по некоторым устройствам. Юридическая спекуляция, должна быть в корейском бренде уровень проникновения постепенно увеличивается.

В области технологий ИИ для мобильных телефонов генеральный директор Media Tek считает, что флагманские мобильные телефоны ASP находятся в стадии совершенствования, а на материковом китайском рынке смартфонов также наблюдается постепенный уклон в сторону high-end тенденции; он проанализировал, материковые бренды активно развивают ИИ, особенно в построении моделей, таких как LLaMA 3 и другие модели с открытым исходным кодом, клиенты MediaTek быстро принимаются, местные стартапы и крупные компании не испытывают недостатка в способности развивать модели, доля рынка и размер региона, поддерживаются. Мы сохраняем оптимизм в отношении доли рынка и масштабов региона.

На рынке ASIC (Application Specific Integrated Circuit) компания MediaTek подтвердила, что выходит на рынок AI-ускорителей, добавляя процессоры там, где это необходимо, и ожидает, что ASIC будут приносить доход со второй половины 2025 года.

Кроме того, общий потенциальный рынок генеративного ИИ все еще находится на ранних стадиях развития, и MediaTek фокусируется на предоставлении ведущих возможностей межсоединений, таких как SerDes IP, Ethernet PHY и т. д. Перед лицом корректировки цен TSMC Ли-Син Цай был спокоен, отметив, что отрасль сталкивается с тем же давлением на затраты, и MediaTek делает все возможное, чтобы отразить рост затрат через ценообразование, особенно в сегменте новых продуктов, с целевой валовой маржей 47 %. Кроме того, был достигнут хороший прогресс в области 3 и 2 нм техпроцесса, и TSMC была уверена в том, что в 2025 году будет обеспечена потребность в мощностях.

#mediatek #mediatek dimensity #dimensity 9400 #media tek #tianji 9400
Источник: wccftech.com
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