Слухов про аппараты iPhone следующего года становится всё больше

Остаётся около полутора месяцев до начала продаж следующего поколения аппаратов iPhone. Как обычно, Apple должна представить iPhone 16 в первой половине сентября, а начать продажи ближе к концу месяца. Относительно разных представителей линейки iPhone 16 уже было сказано очень много, поэтому вряд ли у разработчиков получится чем-то удивить публику.

Периодически также возникают слухи относительно моделей следующего года. Очередная такая утечка говорит о том, что все аппараты серии iPhone 17 получат селфи-камеру с разрешением 24 Мп. Это означает, что Apple удвоит разрешение передней камеры по сравнению с iPhone этого и прошлого годов.

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Известный аналитик Джефф Пу поделился заметкой для инвестиционного банка Haitong. В ней сказано, что модели iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут обладать передней камерой 24 Мп. Также он сообщил, что передняя камера получит шестиэлементный пластиковый объектив. Передняя камера TrueDepth 12 Мп на iPhone 15 обладает объективом с пятью пластиковыми элементами.

В январе известный аналитик Минг-Чи Куо утверждал, что по меньшей мере одна из моделей iPhone 17 получит переднюю камеру 24 Мп. Также сообщалось, что появится новая модель под названием iPhone 17 Slim, которая придёт на смену аппаратам iPhone Plus, став тоньше и легче. Чипы будут производиться компанией TSMC по техпроцессу 2 нм.

Модель iPhone 17 Slim может получить единственную заднюю камеру с разрешением 48 Мп производства Samsung вместо Sony. Разрешение экрана здесь должно составить 2740 x 1260.