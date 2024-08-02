От Apple ждут увеличения автономности новых iPhone

Согласно последней информации, в этом году в аппаратах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max Apple установит новые аккумуляторы, что должно увеличить продолжительность работы. Американский производитель никогда не раскрывает точное значение ёмкости своих аккумуляторов, так же как и объёма оперативной памяти в аппаратах iPhone. В результате неофициальные слухи называют разные цифры. Один из инсайдеров утверждает, что iPhone 16 Pro получит аккумулятор с ёмкостью на 10% больше прежнего. Правда, это не позволит ему дотянуть до ёмкости аккумулятора в составе iPhone 16 Pro Max.

Последний, по слухам, получит увеличение ёмкости на 6%, но этого будет достаточно, чтобы сохранить лидерство. Пользователь под ником Setsuna Digital на китайском сайте Weibo стал источником этой информации.

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Предположительно, младший аппарат iPhone 16 Pro получит аккумулятор ёмкостью 3577 мАч, а у модели Max это значение составит 4676 мАч. У последнего намного больше экран с диагональю 6,9 дюйма, поэтому не помешал бы аккумулятор ещё большего размера. С другой стороны, известный аналитик Мин-Чи Куо ранее утверждал, что в этом устройстве будет применяться аккумулятор с повышенной плотностью хранения энергии, что позволит увеличить продолжительность работы при той же ёмкости.

Также сообщается, что оба аппарата iPhone 16 Pro будут поддерживать проводную зарядку мощностью 40 Вт, что станет рекордом для линейки iPhone. Кроме того, ожидается поддержка беспроводной зарядки MagSafe до 20 Вт.