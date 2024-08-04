Компания Apple выпустила новые бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 с Apple Intelligence.

Apple выпустила новую бета-версию iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1, которая включает в себя обновления для Siri, транскрипции, фотографий и других возможностей Apple Intelligence. В обновлении Safari также появилась функция обобщения, которая позволяет сжимать веб-страницы для более удобного чтения. Хотя режим чтения обновляется каждый год, на этот раз он получил значительное обновление в виде функции обобщения.

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Важным аспектом обновления Safari с функцией обобщения является ее бесшовная интеграция в экосистему Apple, что упрощает использование сайтов на iPhone, iPad и Mac. Однако, поскольку функция находится в бета-версии, могут возникать ошибки и задержки.

Функция обобщения улучшит просмотр веб-страниц, экономя время и представляя информацию в более удобном виде.