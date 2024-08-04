Поставки смартфонов по всему миру находятся на подъёме, что подтвердил очередной статистический отчёт от фирмы Canalys. Во втором квартале поставки увеличились на 12% по сравнению с показателем годичной давности. Консультативная фирма Omdia также поделилась своим отчётом о десятке ведущих производителей во втором квартале.
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За этот период было выпущено 290,3 млн смартфонов, что на 9,3% больше показателей годичной давности. В первом квартале рост составлял 11,5%, а во втором 8,6%.
Значительный рост поставок показали такие производители, как Xiaomi, vivo, Motorola, Realme и Huawei. У Apple рост был более скромный.
На первом месте находится Samsung с поставками 53,7 млн аппаратов, рост составил 0,7% за год. По сравнению с первым кварталом это дало спад на 11,2%. Ранее статистика от Counterpoint Research говорила, что Samsung выпускает каждый пятый смартфон в мире.
На рынке мобильных устройств наблюдается ускоренная сегментация. Средняя ценовая категория сокращается, доля бюджетных и флагманских смартфонов растёт.
Apple показала рост на 5,6% и выпустила 45,6 млн аппаратов iPhone. Поставки в Китае за год снизились. Следом расположились Xiaomi, vivo, Transsion, Oppo, Honor, Motorola, Realme и Huawei.