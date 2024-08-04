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Названа десятка ведущих производителей смартфонов по итогам второго квартала
Статистика от Omdia отдаёт лидерство на рынке смартфонов Samsung

Поставки смартфонов по всему миру находятся на подъёме, что подтвердил очередной статистический отчёт от фирмы Canalys. Во втором квартале поставки увеличились на 12% по сравнению с показателем годичной давности. Консультативная фирма Omdia также поделилась своим отчётом о десятке ведущих производителей во втором квартале.

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За этот период было выпущено 290,3 млн смартфонов, что на 9,3% больше показателей годичной давности. В первом квартале рост составлял 11,5%, а во втором 8,6%.

Значительный рост поставок показали такие производители, как Xiaomi, vivo, Motorola, Realme и Huawei. У Apple рост был более скромный.

На первом месте находится Samsung с поставками 53,7 млн аппаратов, рост составил 0,7% за год. По сравнению с первым кварталом это дало спад на 11,2%. Ранее статистика от Counterpoint Research говорила, что Samsung выпускает каждый пятый смартфон в мире.

На рынке мобильных устройств наблюдается ускоренная сегментация. Средняя ценовая категория сокращается, доля бюджетных и флагманских смартфонов растёт.

Apple показала рост на 5,6% и выпустила 45,6 млн аппаратов iPhone. Поставки в Китае за год снизились. Следом расположились Xiaomi, vivo, Transsion, Oppo, Honor, Motorola, Realme и Huawei.

#смартфоны #apple #samsung
Источник: phonearena.com
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