Новинка с диагональю 32 дюйма может похвастаться отличными характеристиками, которые не оставят равнодушными как профессиональных игроков, так и любителей.

Компания Samsung выпустила игровой монитор Odyssey OLED G8 (G80SD), который, как сообщается, будет доступен для предварительной продажи с 8 до 14 августа.

Новинка представляет собой 32-дюймовый монитор с OLED-панелью и антибликовым покрытием. Панель имеет частоту обновления 240 Гц, поддерживает NVIDIA G-SYNC и задержку 0,03 мс от серого к серому.

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Панель дисплея имеет соотношение сторон 16:9 и разрешение 3840x2160 пикселей (4K). Сообщается, что его типичная яркость составляет 250 нит, а минимальная яркость — 200 нит. Будучи OLED-панелью, дисплей обеспечивает коэффициент контрастности 1 000 000:1. Этот монитор может отображать 1 миллиард цветов и обеспечивает поддержку HDR10+, а также 99% покрытия DCI P3, что обеспечивает пользователям лучшее качество просмотра в определенных сценариях, например в играх.

В дополнение ко всему этому, компания утверждает, что решит проблему выгорания дисплея, если она возникает при обычном использовании. Примечательно, что это не относится к варианту использования монитора в коммерческих целях. В качестве дополнительной функции дисплей оснащен режимом Eye Saver и сертификацией отсутствия мерцания.

Кроме того, новый монитор компании поддерживает беспроводные интерфейсы Bluetooth 5.2 и WiFi5 для подключения устройств. Для проводного подключения монитор оснащен двумя портами HDMI 2.1 и одним портом Display Port 1.4.

Монитор также комплектуется встроенным динамиком мощностью 10 Вт, поддерживающим технологию Samsung Adaptive Sound Pro. Подставка дает возможность регулировать положение монитора во всех направлениях, включая смену ориентации с горизонтальной на вертикальную. Размеры монитора с подставкой составляют 719,7 х 584,6 х 263,5 мм.

Новый 32-дюймовый OLED-монитор Odyssey OLED G8 (G80SD) 4K UHD указан на веб-сайте компании по цене 1299,99 долларов.