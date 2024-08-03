Смартфон оказался в двадцатке лидеров.

Специалисты DxOMark высоко оценили возможности камеры смартфона Motorola Edge 50 Ultra, поставив его выше таких топовых моделей, как Galaxy S24 Ultra и iPhone 15, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

В тесте камеры DxOMark общий результат смартфона Motorola Edge 50 Ultra составил 146 баллов, что позволило ему занять восемнадцатое место среди лучших смартфонов, в то время как iPhone 15 и iPhone 15 Plus с показателем 145 очков располагаются лишь на двадцать первой строчке, а Galaxy S24 Ultra и вовсе находится на двадцать третьем месте, имея в активе 144 балла.

Тесты DxOMark демонстрируют улучшения камеры Edge 50 Ultra по сравнению с моделью предшествующего поколения, Edge 40 Pro, особенно в плане сохранения деталей при масштабировании и шумоподавлении. В сценарии использования «Друзья и семья» устройство набирает 136 очков благодаря обеспечению минимального размытия движения и точной экспозиции при съёмке портретов.

При слабом же освещении возможности смартфона не так хороши в связи с наличием проблем в работе алгоритмов шумоподавления и наличия случайных артефактов в сценах, хотя устройство всё равно обеспечивает точную целевую экспозицию и приятные цветовые оттенки как при съёмке фото, так и видео.

При съёмке крупным планом Edge 50 Ultra обеспечивает достойное качество, но уступает конкурирующим моделям, имея проблемы с балансом белого и детализацией объектов.

Высоко оценивается формат HDR, благодаря которому достигается высокое общее качество изображений с улучшенным цветовым балансом и экспозицией.

Положительную оценку Edge 50 Ultra получает и за детализацию изображений, что позволяет ему превосходить топовый Samsung Galaxy S24 Ultra в одной из его самых сильных областей. Отмечается, что модель Motorola имеет улучшенный автофокус, что позволяет ему делать снимки с большей глубиной резкости в самых различных сценариях, что даёт ему преимущество над конкурентом.