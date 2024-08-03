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В магазине Google Play может появиться возможность обновлять приложения из сторонних источников
В магазине Google Play Store ожидается ещё одна полезная функция

Google рекомендует устанавливать приложения в системе Android только из своего магазина Play Store, чтобы избежать получения вредоносных программ. Иногда возникает необходимость выполнить установку из других источников, но такие приложения через магазин нельзя обновить. Возможно, скоро такая возможность всё же появится, и сейчас ведётся её тестирование.

Об этом сообщили журналисты издания Android Authority, проанализировавшие файл формата APK версии магазина Play Store 42.0.18. Подобный анализ не обязательно означает, что найденная функциональность войдёт в окончательный вариант того приложения, файл которого разбирается. И всё же есть надежда, что скоро Google реализует серверные обновления магазина.

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В версии Android 14 Google добавила возможность, которая позволяет магазину заявлять права на обновление установленных из него приложений. В результате невозможно выполнить установку неправильной версии приложения из другого магазина. Всплывающее окно покажет оригинальный источник приложения и выдаст предупреждение, что обновление с другого источника может изменить функциональность. Это изменение также значило, что невозможно назначить права на обновление приложения сторонних источников и магазинов.

Новая функциональность решит ряд проблем, в первую очередь обеспечив актуальность и безопасность всех установленных на устройстве приложений.

#google
Источник: techspot.com
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