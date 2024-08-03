Эта фотография является очередным подтверждением скорого запуска следующего складного смартфона Google

За последние несколько дней появились различные подробности о складном смартфоне Pixel 9 Pro Fold. Напомню, что @OnLeaks в партнерстве с 91mobiles и Android Headlines представил большое количество рекламных изображений, а также рекламу первого запуска устройства. Впоследствии в сети появились аналогичные подробности о Pixel Watch 3 и новом зарядном устройстве Google мощностью 45 Вт.

Теперь работающий Pixel 9 Pro Fold был замечен в реальной жизни. Pixel 9 Pro Fold является вторым складным смартфоном компании Google после прошлогоднего выпуска Pixel Fold. В то время как оригинальный Pixel Fold был довольно широким устройством в форм-факторе книжного типа, ходят слухи, что Pixel 9 Pro Fold будет иметь более стройную форму, близкую к смартфону OnePlus Open, что подтверждается изображением ниже.

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Как сообщается, эта фотография была скопирована из частной группы в Facebook и снята издалека в одном из заведений Starbucks на Тайване. К сожалению, ни Android Authority, ни Мишаал Рахман не предоставили никаких других подробностей по этому поводу. Тем не менее фотография соответствует недавним утечкам, в которых было показано, что Pixel 9 Pro Fold отличается по форме от своего предшественника. Кроме того, на фотографии можно разглядеть один из цветовых вариантов устройства.

Дополнительную информацию о Pixel 9 Pro Fold на основе просочившихся рекламных материалов можно найти по данной ссылке.