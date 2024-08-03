Летом связанный с видеоиграми контент стали покупать меньше

Согласно последней статистике, по итогам июня расходы на покупку игровых консолей, контента для них и аксессуаров снизились на 5% по сравнению с показателем годичной давности. На это было потрачено $4,6 млрд. За первое полугодие зафиксирован рост на 1%, и доход составил $27,3 млрд.

В июне был зафиксирован рост трат на контент на 2%, до $4,1 млрд. На контент, связанный с мобильными играми, потратили на 12% больше, а на подписки вроде Xbox Game Pass — на 4% больше. Расходы на контент для игровых консолей сократились на 26%.

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В число самых продаваемых игр июня вошли Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare III, Hogwarts Legacy и Kingdom Hearts: Integrum Masterpiece. Последняя, месяц назад находившаяся на 399-м месте, теперь вошла в тройку лидеров. Игра недавно появилась на платформе Steam, тогда как ранее она предлагалась только на Nintendo Switch.

На PlayStation среди популярных игр много бесплатных. Первые три места занимают Roblox, Multiversus и Fortnite. Также в десятку вошли Elden Ring и Grand Theft Auto V.

Среди мобильных игр Roblox продемонстрировал рост доходов на 15% при увеличении числа скачиваний на 22%.

Продажи Nintendo Switch упали на 48%, PlayStation 5 — на 28%, Xbox Series — на 18%. Самой продаваемой консолью остаётся PlayStation 5, на втором месте по количеству проданных консолей находится Nintendo Switch, а Xbox Series — на втором месте по доходам.